Elodie e l’amore complicato con Marracash

ROMA - Il nuovo look, un nuovo disco (“Guaranà” ) che viaggia forte in radio e in streaming e una vita sentimentale che pare finalmente scorrere serena: sta vivendo un gran momento Elodie, cantante romana che dopo anni di buona fama sembra essere letteralmente esplosa quest’anno, anche grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sandremo. Intervistata dal Fatto Quotidiano, Elodie ha parlato anche della sua relazione con Marracash, spiegando che l’inizio della storia con il rapper non è stato idilliaco come raccontato e immaginato da molti.

«Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata», ha dichiarato Elodie, confermando dunque almeno in parte quanto dichiarato dallo stesso Marracash, che qualche tempo fa descriveva la sua relazione come «un incastro di pianeti meraviglioso»: insomma, non proprio una storia facile. Ora, però, i due stanno alla grande e con positività affrontano anche le sfide professionali che hanno davanti. Il Covid-19, in questo senso, non fa paura a Elodie. «L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. L’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso».

Infine Elodie è tornata sull’episodio del bodyshaming subito da Marco Masini durante il Festival: il collega, infatti, aveva sottolineato nelle quinte l’eccessiva magrezza, a suo parere, di Elodie. «Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto», ha commentato in un primo momento la cantante, che poi però ha allargato il discorso. «Io non sarò mai sospetta di esaltare l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie», ha spiegato. Infine un avvertimento a chi intende criticarla: «Risponderò sempre da pari a pari, sia ai colleghi, sia ai fan, sia agli hater».