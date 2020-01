Gregoraci bis: «Savino non ha avuto rispetto»

ROMA - Dopo il post su Instagram in cui accusava Nicola Savino di averla esclusa da “L’Altro Festival” per motivi politici, Elisabetta Gregoraci torna sull’argomento in un’intervista a Grazia in cui rilancia l’attacco nei confronti del presentatore. «Sono stata trattata senza rispetto - le parole della showgirl - come se fossi arrivata per meriti non miei. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano».

E sul perché del post su Instagram, Gregoraci semplicemente spiega: «Un’ingiustizia va raccontata». Poi risponde anche ad Amadeus, direttore artistico del Festival, che l’aveva invitata ad accettare i no. «Certo, ma solo se supportati da valide argomentazioni - la replica della showgirl -. Sto lavorando a questo progetto da ottobre, ho rifiutato altre proposte, mi sono tenuta libera per quella settimana. Dovevo andare a Los Angeles e ho rinunciato». E invece… «non sono stata valutata per la mia professionalità, ma per motivi che non c’entrano nulla col mio lavoro».

Gregoraci ha poi svelato le parole pronunciate da Savino quando ha rifiutato di prenderla nel programma: «'Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile’, sue testuali parole». E ora chissà se Savino tornerà a parlare della vicenda…