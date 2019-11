Le richieste particolari della moglie di Christian Bale

LOS ANGELES - Christian Bale ha rivelato che la moglie ama molto i personaggi che lui interpreta sul grande schermo e che la sua dolce metà ha apprezzato in particolar modo il personaggio di Trevor Reznik, il protagonista del film "L'uomo senza sonno". L'attore è infatti noto per le sue capacità attoriali e soprattutto per la meticolosità con cui si prepara a interpretare al meglio i personaggi da portare al cinema. Il 45enne ha fatto sapere che Sibi Blazic adora quando continua a recitare i suoi ruoli anche dentro casa.

Durante un'intervista rilasciata al magazine "People" ha detto: «Ora è una cosa che faccio meno perché abbiamo dei figli e non voglio confonderli. Ma mia moglie adora quando anche dentro casa continuo a interpretare il personaggio su cui sto lavorando sul set. Lei ha i suoi preferiti e ogni tanto mi dice: 'Mi manca quando eri lui. Cavolo voglio che tu lo sia di nuovo!'».

«In realtà a lei è piaciuto molto quando nel 2004 ero Trevor Reznik ne 'L'uomo senza sonno'. Penso che gli piacessi perché ero una persona priva di spina dorsale, debole, totalmente incapace e facevo qualsiasi cosa mi veniva chiesto di fare... ho il sospetto che gli sia piaciuto proprio per questo», ha aggiunto con un pizzico d'ironia.

Christian ha poi confidato che per quel ruolo fu costretto a perdere circa 27 chili. «È stato un periodo particolarmente tranquillo, incredibilmente zen. Dormivo due ore a notte. E quando ero sveglio mi sedevo, leggevo un libro per otto ore consecutive e non facevo altro», ha infine concluso.