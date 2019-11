Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo: «È un momento difficile»

ROMA - Paolo Ruffini ha rivelato di stare attraversando un momento di crisi con Diana Del Bufalo. Il conduttore ha quindi confermato i rumor secondo cui i due si sarebbero presi un periodo di pausa. «Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po' alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po' down. Passerà», ha spiegato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Novella2000".

A lasciare intendere che la loro relazione non stesse andando esattamente a gonfie vele era stata la stessa Diana con un post pubblicato sul suo profilo Instagram qualche giorno fa. «Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo», aveva fatto sapere l'attrice via social.

«Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima», aveva poi aggiunto. Non è la prima volta che Paolo e Diana affrontano una fase delicata del loro rapporto. Era già successo in passato, ma poi i due erano tornati insieme. Stavolta il lieto fine potrebbe però non esserci.