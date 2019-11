A 52 anni,Stefania Orlando è pronta a diventare mamma: «Posso farlo in maniera naturale»

ROMA - La showgirl italiana Stefania Orlando ha spiegato che a 52 anni si sente finalmente pronta ad avere un figlio e che potrebbe anche diventare mamma in maniera naturale.

Ospite in studio a "Vieni da me" insieme al secondo marito Simone Gianlorenzi, la conduttrice ha ripercorso alcuni momenti del matrimonio celebrato lo scorso luglio sul litorale laziale. "Questo è il mio vero matrimonio, Simone è il mio vero amore. Nella vita avviene una volta sola. Quando lo incontri, lo capisci", ha confidato la showgirl, che era già stata sposata con l'attore Andrea Roncato, durante l'intervista con Caterina Balivo.

Quando le è stato chiesto se sia nei suoi piani avere dei figli, la 52enne ha poi risposto: «Io non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me». Stefania sembra quindi non escludere più la possibilità di diventare mamma: «Nella vita mai dire mai. Potrei ancora avere dei figli in maniera naturale. Non ho scartato questa possibilità. Però, potrebbe essere una cosa bella. Mi do un limite», ha aggiunto.

«Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l'istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell'amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma oggi qualcosa si è risvegliato», ha spiegato. «Come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai avuto. Ne ho parlato con Simone che ha accolto la notizia con felicità. Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa madre natura deciderà per noi, ma sento che forse è arrivato il momento», ha poi concluso.