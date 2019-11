Alessandro Greco: «Tre anni senza sesso per prepararmi al matrimonio»

ROMA - Alessandro Greco, ospite insieme alla moglie Beatrice Bocci nel programma "Storie Italiane", ha ribadito di essere stato completamente casto per ben tre anni, come ha raccontato nel libro scritto proprio con Beatrice, "Ho scelto Gesù. Un'infinita storia d'amore".

«In quel momento stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli, eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e stavamo arrivando al punto di mettere Gesù al centro», ha dichiarato il conduttore 47enne durante l'intervista rilasciata a Eleonora Daniele.

I due, che sono sposati da ben undici anni e hanno una bambina, Alessandra, nata da una precedente relazione della showgirl, e un maschietto, Lorenzo, frutto del loro amore, hanno confidato di aver fatto questa scelta per prepararsi in maniera adeguata al matrimonio in chiesa, celebrato poi nel 2014. «Questo percorso non è facile con la sola forza umana... È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c'è la pienezza della vita sessuale», ha aggiunto Beatrice. «É durato 3 anni, così abbiamo finalmente celebrato le nozze vere che avevamo nel cuore, in chiesa, è stato perché nella nostra perseveranza abbiamo offerto questo piccolo dono al Signore», ha infine concluso la 49enne.