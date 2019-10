Alessandro Tersigni, se non avesse fatto l'attore sarebbe diventato pompiere

ROMA - Alessandro Tersigni ha rivelato che prima di intraprendere la carriera di modello e poi quella di attore voleva fare il vigile del fuoco e che aveva anche cominciato il corso per diventarlo. L'attore, ospite in studio a "Vieni da me", ha detto: «È stata una piccola parentesi del mio passato, è uno dei sogni che ho sempre avuto nel cassetto. Ho fatto una lunga serie di lavori, ho fatto un sacco di cose, il cameriere, il corriere, il falegname... Questa è stata una parentesi bellissima: ho fatto il corso, anche se io ero discontinuo. Bisogna fare il concorso, dare esami e così via: è un percorso lungo e difficile».

Il 40enne ha poi raccontato un simpatico aneddoto: quando frequentava la scuola per diventare pompiere, si ritrovò a spegnere un "fuochino". «Io andavo in caserma con la metro: ero in divisa, era pieno di gente e tutti mi guardavano. C'era un po' di fumo che usciva dai binari, ho detto: 'Ora che faccio?'. Era un pezzetto di carta che aveva preso fuoco, tutti volevano che facessi qualcosa: sono andato dall'inserviente per prendere l'estintore ed ho spento questo fuochino», ha confidato durante l'intervista con Caterina Balivo.

Tersigni ha infine parlato del rapporto con la moglie Maria Stefania Di Renzo e di loro figlio, nato due anni fa dal loro amore, ma di cui non ha mai voluto rivelare il nome. «Maria Stefania è l'unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, autoironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me», ha spiegato. «Consiglio a tutti di fare i figli prima possibile. È bellissimo averne. La prima parola che ha detto è stata papà», ha infine concluso.