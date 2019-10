La «vita casa e chiesa» di Sara Tommasi

ROMA - Sara Tommasi, che alcuni giorni fa aveva lanciato un appello a Barbara D'Urso per essere invitata dalla conduttrice a parlare della sua storia, è tornata in tv durante l'ultima puntata di "Live - Non è la D'Urso" per raccontare com'è oggi la sua vita.

La 38enne ha rivelato per la prima volta pubblicamente com'è finita nel tunnel della droga e perché accettò di fare i film a luci rosse. «Ho incontrato delle amicizie sbagliate durante una serata. Ho fatto l'errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film porno. È stato un sequestro. Dall'assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina durante i film. Io ricordo che avevo il cuore a mille. È durato tutto una decina di giorni. Anche i fan erano allarmati, si vedeva che non stavo bene», ha fatto sapere durante l'intervista rilasciata nella trasmissione di Canale5. «Quando stavo male, non volevo prendere psicofarmaci. Ho tentato di scappare dall'ospedale, poi mia mamma mi ci ha riportata. C'è stata una lunga battaglia perché non volevo curarmi. È stato un periodo bruttissimo», ha aggiunto.

La Tommasi ha infine confidato di non essere guarita e di stare ancora prendendo dei medicinali che servono a stabilizzare il suo umore. «Sono in cura privatamente con uno psichiatra. Faccio una vita casa e chiesa con mamma e papà. Faccio sport, mangio sano. Non esco la sera. È pericoloso specialmente per chi è famoso. Il mio bipolarismo durerà tutta la vita. Non sono guarita, devo prendere sempre i farmaci stabilizzanti dell'umore», ha concluso.