Gordon Ramsay è svenuto in sala parto

LONDRA - Gordon Ramsay ha rivelato di essere svenuto quando ha assistito alla nascita del suo ultimogenito Oscar. Lo chef tv, che non era stato presente in sala parto al momento della nascita degli altri quattro figli, ovvero Megan, 21 anni, i gemelli Holly e Jack, 19, e Matilda, 17, ha invece avuto un malore durante l'arrivo al mondo del quintogenito, nato ad aprile scorso.

Il 52enne non ha infatti retto la tensione dopo aver visto i medici eseguire il taglio cesareo che ha fatto nascere il bambino. Ha raccontato: «Tana (la compagna, ndr) non mi ha mai voluto con lei in sala parto, mi ha sempre detto: 'Non voglio che tu mi veda in quello stato, quindi vattene'».

«Questa volta invece ero lì e ho fatto una figuraccia perché sono svenuto. Sono letteralmente caduto sul pavimento», ha aggiunto. «Ero seduto lì vicino e quando hanno tirato fuori Oscar da quel taglio che avevano fatto sulla pancia di mia moglie e poi me lo hanno messo in braccio e ha cominciato a piangere ho avuto un mancamento, sono caduto all'indietro ma fortunatamente l'infermiera mi ha afferrato», ha continuato Ramsay.

Il noto ristoratore inglese per provare ad allentare la tensione in sala parto aveva fatto anche mettere una canzone di Ed Sheeran, ma sembra che, almeno per lui, la musica non sia stata di grande aiuto.