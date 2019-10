Ambra Lombardo, reggiseno nuovo dopo la mastoplastica

ROMA - Ambra Lombardo è in piena convalescenza dopo essersi sottoposta a una mastoplastica additiva lo scorso venerdì. La prof del GF16 però non ha resistito alla tentazione di andare a comprare un reggiseno nuovo, il primo pronto a contenere il décolleté post operatorio, molto più abbondante di quello di prima.

«Ragazze non ho resistito, ecco il primo acquisto dopo l'intervento», ha spiegato alle sue follower di Instagram mostrandosi nello store milanese di un noto brand di intimo. «Sono in piena convalescenza post operatoria. Come potete immaginare ho avuto momenti migliori. Sono radiosa (lo dice ironicamente, ndr)», ha fatto sapere sempre via social la 33enne, che in questi giorni ha chiesto alla mamma di starle accanto per darle una mano con le faccende quotidiane. «Mi state chiedendo informazioni sull'intervento chirurgico. Volete che vi racconti com'è andato. Adesso non posso, più avanti però lo farò», ha poi aggiunto.

Solo qualche giorno fa il suo fidanzato Kikò Nalli aveva voluto sottolineare in tv di non essere a favore dell'operazione. «No non sono d'accordo perché a me piacciono le cose naturali. E poi penso che quest'intervento lo dovrebbe fare solo chi ha avuto problemi seri (sembra fare riferimento alla ricostruzione della mammella che si fa dopo aver avuto un tumore al seno, ndr). Però il professore gliel'ho presentato io», aveva dichiarato a 'Pomeriggio Cinque'. «Abbiamo discusso e io mi sono molto arrabbiato. Le ho detto che mi piace così com'è. Siamo però arrivati a un compromesso: che faccia questa cosa e basta», aveva poi aggiunto.