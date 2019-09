Paris Hilton devastata dalla morte del nonno: «Ho il cuore a pezzi»

NEW YORK - Paris Hilton è rimasta sconvolta dalla morte del nonno, Barron Hilton, scomparso la scorsa settimana all'età di 91 anni. L'ereditiera è rimasta davvero devastata dalla notizia della dipartita del nonno.



Ha detto: «E' davvero difficile, eravamo molto uniti. Per tutta la mia vita l'ho seguito e guardato con ammirazione, è stato il mio mentore, era una leggenda per me. Ho il cuore a pezzi, la sua morte mi ha profondamente colpita, ma devo pensare che comunque sia mio nonno ha vissuto una vita piena di successi e soddisfazioni», ha aggiunto la 38enne.



Paris ha poi promesso che farà di tutto per seguire le orme del nonno nella maniera migliore possibile. Durante un'intervista rilasciata al magazine "People" ha spiegato: «Lui ha creato quest'impero e io continuerò a portare avanti il suo lavoro. Ora è felice in paradiso con mia nonna».



Subito dopo la morte di Barron, avvenuta lo scorso 19 settembre, Paris su Twitter aveva scritto: «Sono profondamente rattristata per la perdita di mio nonno, era una leggenda, un visionario, un uomo brillante, bello e gentile. Inoltre ha vissuto una vita piena e soddisfacente.

Fin da piccola l'ho sempre ammirato e ho cercato di apprendere da lui il segreto per avere successo nel mondo degli affari. Gli sono grata per avermi insegnato molte cose. Ho sempre voluto renderlo orgoglioso. Durante l'ultima conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa gli ho spiegato quanto è stato importante per me e che vivrà sempre nel mio cuore», aveva poi concluso