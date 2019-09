J-Ax: «Spero mio figlio diventi nerd»

MILANO - J-Ax è tornato a parlare del suo ruolo di genitore. Il rapper due anni fa è diventato papà di Nicolas, frutto dell'amore con la moglie Elaina Coker, e vorrebbe che il piccolo diventasse "nerd" come lui. «Mio figlio Nicolas sta bene, ha ripreso da due settimane l'asilo nido. Lo accompagna papà tutti i giorni, anche quando la sera ha fatto tardi per i concerti», ha raccontato il cantante durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

Quando il giornalista gli ha chiesto se Nicolas abbia ripreso il carattere dalla mamma o dal papà, il 47enne ha spiegato che è ancora troppo presto per dirlo, ma certamente a lui farebbe piacere che suo figlio diventasse "nerd" come lui. «In cosa mi somiglia? Non lo so ancora. Se è nerd come me? Magari, ma è troppo presto per saperlo! Per ora vuole solo colorare, usa i trasferelli e cerca i peluche», ha aggiunto.

Alessandro Aleotti, questo il vero nome dell'artista, ha infine rivelato che spesso i suoi look li sceglie proprio Nicolas. «Mio figlio è il mio nuovo stylist, abituatevi al nuovo look, si diverte a crearmi nuovi look ogni volta», ha fatto sapere Ax.