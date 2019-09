Kim Kardashian: «Ho mentito sulla mia vera età»

LOS ANGELES - Kim Kardashian ha mentito sulla sua vera età per partecipare ad un video di Tupac. La reality star ha rivelato che ben prima di diventare famosa mentì sulla sua data di nascita, fingendo di essere maggiorenne, insieme a sua sorella Kourtney e a un altro gruppo di amiche per partecipare al videoclip del rapper scomparso prematuramente. Era infatti il 1994 e Kim aveva solo 14 anni. Ad ogni modo Kim non ricorda esattamente di quale canzone si trattasse e non ha mai visto poi il video montato, quindi non sa se le scene girate da lei siano state tagliate o meno.

Ha raccontato: «Quando avevo 14 anni ho preso parte a un video di Tupac. Innanzitutto abbiamo mentito dicendo che eravamo maggiorenni. Ma potevo benissimo sembrare una 18enne. Però non potevo neanche guidare. Dovrei chiamare Kourtney per chiederle quale fosse la canzone». Insieme a Kim c'era anche Kim Stewart, la figlia del cantante Rod Stewart, e le due fecero una camminata in bikini davanti alla telecamera.

«Non ho mai visto quel video. Camminavamo come se fossimo state delle modelle in passerella. Mi sembra che fossimo in bikini accanto a una piscina o qualcosa del genere», ha aggiunto. «Eravamo io, Kim Stewart, Kourtney e forse anche una o due delle altre nostre amiche», ha aggiunto.