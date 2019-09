Karina Cascella al vetriolo contro Ambra Lombardo: «Meglio perderla che trovarla»

ROMA - Karina Cascella è tornata ad attaccare Ambra Lombardo dopo aver appreso la notizia della fine della relazione tra l'ex professoressa e Kikó Nalli. L'opinionista, che non ha mai creduto all'autenticità della loro storia d'amore, ha accusato la 33enne siciliana di aver strumentalizzato il rapporto con l'ex marito di Tina Cipollari solo per avere visibilità mediatica. «È sempre stata più interessata alla tv che all'amore. Se non fosse rientrata nella Casa per baciarlo, non l'avremmo più rivista», ha affermato Karina in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«'Sei un'insensibile, vedrai che il nostro amore durerà per sempre'... Le parole di lei a me a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live... Dispiace sempre quando una storia finisce e io non sono certo felice di ciò. Dico però che ci vuole più rispetto per la parola AMORE troppo facile da usare oggi. E questa signorina ha voluto raccontarci una favola pensando fossimo tutti fessi», ha continuato. «A oggi, guarda caso, dopo le varie ospitate e le varie finzioni che davvero sembrava Rossella in Via Col Vento, viene fuori con la frase: 'Lui non mi dimostra amore'. Kikó meriti molto ma molto di più. Meglio perderla che trovarla una così», ha infine aggiunto la 39enne.