Gennaro Lillio: «Ecco perché è finita con Francesca De André»

ROMA - Gennaro Lillio rompe il silenzio. Il modello partenopeo per la prima volta ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura con Francesca De André, la nipote del Faber che aveva conosciuto durante l'ultima edizione del Grande Fratello e con cui aveva intrapreso una relazione, durata appena qualche mese. Intervistato dal settimanale 'Lei', il 27enne dagli occhi di ghiaccio ha fatto sapere che c'erano troppe differenze caratteriali con Francesca.

«Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo anche esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi», ha detto al magazine.

Poi Lillio ha anche affermato di non essere una persona alla costante ricerca della propria anima gemella, ma di preferire che le cose accadano in maniera più naturale. «Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, con me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi 'perché no?'. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare», ha aggiunto.

Negli ultimi tempi qualcuno ha insinuato che dopo l'addio a Francesca, lei sia forse tornata tra le braccia del suo ex Giorgio Tambellini.