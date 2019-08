Eliana Michelazzo, ecco in che rapporti è rimasta con la Prati e la Perricciolo 

ROMA - Eliana Michelazzo, che è stata tra le protagoniste del caso mediatico più chiacchierato degli ultimi tempi - quello del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone - ha raccontato di non aver denunciato la showgirl sarda, ma di essere ricorsa alle vie legali solo nei confronti dell'ex socia ed ex amica Pamela Perricciolo.

La 40enne ha rivelato di non avere più contatti con nessuna delle due e ha confidato di stare attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico e lavorativo. «Non le ho più sentite, ma vedo che tutte e due stanno belle tranquille. Ben venga per loro! Non ho denunciato la Prati, ma con la Perricciolo sicuramente ci vedremo in tribunale, questo è sicuro!», ha affermato la Michelazzo durante un'intervista rilasciata al settimanale "Novella 2000". "Con il lavoro sono messa male, perché tutte le ragazze che lavoravano con me si sono tirate indietro e io ho avuto difficoltà a pagare determinate cose. Sto cercando di saldare i debiti con le aziende, ma è molto dura perché ci ho rimesso molti soldi in questa storia», ha spiegato.

Eliana però sembra aver ritrovato l'amore grazie al fidanzato, questa volta reale, Daniele Bartolomeo, con cui si è mostrata più volte anche sul social. «Ho tastato il terreno, un bacio l'ho pure dato, anzi più baci. Mi sono lasciata andare, ma certamente mi sono riguardata tanto. Però preferisco non aggiungere altro. Sto frequentando una persona comune, lontana dal mondo dello spettacolo», ha fatto sapere parlando della sua situazione sentimentale.