Fedez torna con un nuovo album: «Nuova squadra»

MILANO - Fedez, che è tornato stabilmente a Milano dopo aver passato un lungo periodo in viaggio con tutta la famiglia, ha rivelato di stare lavorando ormai da tempo a un nuovo album e che presto tornerà a farsi notare nel panorama musicale italiano. Il rapper ha raccontato di aver cambiato il suo team e di aver cominciato a collaborare insieme al produttore discografico Dargen D'amico, con cui aveva già lavorato in un'occasione nel 2013.

«Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m***a accumulata in questi anni. Abbiamo lavorato in segreto per un po' ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione», ha fatto sapere il marito di Chiara Ferragni tramite alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il 29enne, che ha da poco lasciato il suo ruolo di giudice a X Factor dopo tante edizioni passate dietro al bancone del talent musicale di Sky, qualche mese fa aveva detto di volersi prendere un periodo di pausa e di volersi dedicare solo alla famiglia, ma a quanto pare lo stop è durato molto poco.