Mara Venier: «I miei nipoti sono tutto per me»

ROMA - Mara Venier, in attesa di tornare a condurre "Domenica In" su Raiuno, ha parlato del suo rapporto con i suoi due nipoti, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, e Claudio, figlio di Paolo Capponi. Durante un'intervista rilasciata a "Il Corriere della Sera" ha detto: «Non ho paura di dire che i nipoti sono la mia ragione di vita. E anche la parola nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata. Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta».

La conduttrice ha poi raccontato che la nascita del piccolo Claudio è arrivata in un momento particolarmente difficile della sua vita e l'ha aiutata a superare la morte della madre. «Lui è arrivato in un momento particolare della mia vita. Avevo perso da poco mia mamma, che dava un senso alla mia vita. Non sorridevo più, non ho avuto voglia di farlo per un lunghissimo periodo... è stato molto, molto brutto per me. Poi è arrivato questo bimbo e mi ha ridato la felicità», ha spiegato. Parlando invece di Giulio ha infine aggiunto: «È un figo pazzesco, dice che sono una nonna rock, con lui vado ai concerti però non vuole che si dica troppo che sono sua nonna».