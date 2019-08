Ecco perché Silvia Toffanin ha rifiutato la conduzione di "Temptation Island Vip"

MILANO - Negli ultimi mesi Silvia Toffanin ha ricevuto da Maria De Filippi due offerte di quelle che non si possono rifiutare. Eppure la moglie di Piersilvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, ha detto di 'no' sia alla conduzione della seconda edizione di 'Temptation Island Vip' sia a quella della prima edizione di 'Amici Vip'. Al timone dei due programmi sono andate rispettivamente Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker.

Ma perché la 39enne veneta, che continuerà invece a condurre 'Verissimo', ha rifiutato due occasioni così ghiotte per una che fa il suo mestiere? Perché non sarebbe riuscita a conciliare facilmente gli impegni professionali con quelli familiari. Lo ha spiegato a 'Tv Sorrisi e Canzoni': «Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista».

«Sono felice, sono fortunata. Cerco di assaporare ogni istante della mia vita con consapevolezza e anzi prego tutti i giorni che resti tutto così com'è», ha poi aggiunto.

Parlando infine dei suoi due bambini Lorenzo Mattia, 9 anni, e Sofia Valentina, 4 anni fra poche settimane, nati dalla relazione con Berlusconi, che però non ha mai sposato, ha fatto sapere: «Di fronte ai miei figli non ho tecniche, non ho scudi: sono totalmente 'disarmata' e mi sciolgo. Ma sono una mamma coccolona e piuttosto chiacchierona. Parlo tantissimo con loro. [...] Lorenzo ha già capito che mestiere faccio, Sofia è ancora piccola, ha visto forse due minuti del programma. Ma mi fanno mille domande. Alcune mi mettono anche in crisi perché non so rispondere prontamente, ma per fortuna che c'è Internet».