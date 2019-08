ROMA - È ritorno di fiamma tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due, che si sono conosciuti durante la 15esima edizione del "Grande Fratello", sono tornati ad essere una coppia dopo un periodo di lontananza durato qualche mese.

Alessia in occasione del 30esimo compleanno di Matteo ha voluto fargli una dedica molto romantica tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Mi sono domandata tante volte: perché ancora tu, ancora io, ancora noi. Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: 'Perché siamo diversi dal resto'. Lo dico anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l'innocenza, l'ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona 'diversa'. Ma tanto simile a me», ha scritto l'ex gieffina in una Story.

Qualche tempo fa era stato lo stesso calciatore ad ammettere che tra i due c'era stato un riavvicinamento. Matteo aveva però aggiunto di volerci andare cauto dopo la brusca interruzione della loro relazione. «Tra me e Alessia c'è stato un riavvicinamento, ma è ancora troppo presto per capire se tra noi le cose potranno ripartire o no. Non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative», aveva confidato.