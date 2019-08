Noel Gallagher lascia Londra: «Troppa criminalità, temo per la sicurezza dei miei figli»

LONDRA - Noel Gallagher ha rivelato di voler lasciare Londra perché è preoccupato per l'aumento della criminalità in città. Il cantante, che è padre di Anais, 19 anni, nata dalla relazione con l'ex compagna Meg Matthews, Donovan, 11, e Sonny, 8, nati dal matrimonio con l'attuale moglie Sara MacDonald, si sta trasferendo con tutta la famiglia fuori dalla capitale inglese perché teme che i suoi figli possano essere vittime di qualche aggressione con coltelli, un tipo di reato molto diffuso tra i giovani della città.

Ha spiegato: «Ci stiamo per spostare nell'Hampshire. Non vogliamo che i nostri bambini crescano a Londra. Ci sono state due aggressioni nella nostra zona e due persone sono state anche pugnalate. Io vivo in una zona benestante ma non vuol dire niente. Si sono formate due fazioni nel nostro quartiere che si stanno facendo la guerra ed è pericoloso».

Noel è seriamente preoccupato che possa accadere qualcosa a suo figlio Donovan che sta per iniziare la scuola secondaria. «Mio figlio sta iniziando la scuola secondaria e sapere che un ragazzo del quartiere è stato accoltellato di giorno e l'ambulanza è dovuta atterrare con l'elicottero nel mezzo della strada non mi rassicura, per questo abbiamo deciso di trasferirci», ha infine concluso Gallagher.