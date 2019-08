Anche l'ultimo figlio di Liam Gallagher diventa un modello

MANCHESTER - L'ultimogenito di Liam Gallagher, Gene, ha intrapreso una carriera come modello dopo essere stato espulso dalla scuola che frequentava.

Il ragazzo, nato 18 anni fa dalla relazione tra il cantante inglese e l'ex compagna Nicole Appleton, lo scorso mese è stato cacciato per motivi disciplinari dall'istituto in cui studiava e ha così deciso di buttarsi nel mondo del lavoro. Tra le sue prime collaborazioni, Gene ha posato per un servizio fotografico della campagna pubblicitaria della prossima collezione invernale dell'Adidas.

Dopo quest'esperienza il giovane Gallagher si è detto entusiasta e ha spiegato di voler provare a proseguire il percorso nel mondo della moda, come hanno fatto anche i suoi fratelli maggiori. Una fonte ha detto al 'The Sunday Mirror': «Liam ha sempre incoraggiato i suoi figli a seguire i loro sogni e quasi tutti hanno deciso di intraprendere una carriera nel mondo della moda». «Non è stato facile per lui accettare che il figlio fosse stato espulso da scuola, ma poi l'Adidas lo ha subito contattato per ingaggiarlo come modello e ora sono tutti davvero soddisfatti del suo lavoro», ha aggiunto l'insider.

Gene ha così deciso di seguire le orme del fratello Lennon, 19 anni, nato dal primo matrimonio di Liam con Patsy Kensit, e della sorella Molly, nata 21 anni fa da una fugace storia d'amore con la modella Lisa Moorish.