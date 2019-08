Maria De Filippi ha una grande paura: «Temo che il mio successo finisca»

ROMA - Maria De Filippi ha rivelato che tra le sue paure più grandi c'è quella di non avere più successo. «All'inizio sentivo la pressione di dover fare tutto bene, ora quella paura lì non c'è più, ma c'è quella del successo. Prima mi preoccupavo di non fare una brutta figura, poi piano piano è arrivata la paura di non avere più successo. Un timore che ha mille sfaccettature. Ho paura di quando finirà, e spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe», ha detto la conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi". «Tutto finisce e quindi serve equilibrio», ha aggiunto.

La 57enne ha poi raccontato che non avrebbe mai pensato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e che il suo debutto in televisione è stato un vero e proprio trauma. «Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata», ha confidato. «Avevo la consapevolezza di essere lontana da quello che poteva essere il panorama televisivo. Sapevo perfettamente che non sarei mai finita in tv se non ci fosse stato Maurizio», ha continuato.

E se un giorno non dovesse più fare la conduttrice, vorrebbe comunque continuare a lavorare nel mondo dell'intrattenimento. «Quando non condurrò più, mi piacerebbe magari continuare ad avere un ruolo! Ma dipende dove e con chi, perché io sono abituata a lavorare in modo autonomo», ha concluso.