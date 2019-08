Sonia Lorenzini attaccata brutalmente per l'abbigliamento succinto in chiesa

ROMA - L'ex protagonista di "Uomini e Donne" Sonia Lorenzini ha raccontato di essere stata cacciata da un luogo religioso perché una signora si è lamentata del fatto che avesse un abbigliamento poco consono al contesto. «È appena successa una cosa che ha dell'incredibile, sono stata appena cacciata da una signora, ma signora poi per modo di dire, mentre stavo visitando un santuario. Si tratta di un luogo che tutti vanno a vedere, io stavo facendo due foto perché per altro il posto è davvero bellissimo. Mi si avvicina una signora anziana inc****ta come una biscia e mi urla: 'E comunque si copra'», ha spiegato la 29enne in una Instagram Story pubblicata subito dopo quanto accaduto.

«Erano le sette di sera quando sono stata attaccata brutalmente da questa signora anziana... io sono ancora basita per quanto è successo», ha continuato.

A chi tra i suoi follower ha dato ragione alla signora accusando Sonia di non avere rispetto per i luoghi religiosi, lei ha risposto: «E dove avrei mancato di rispetto? A) non mi sento nuda anzi... sono più coperta di quando esco d'inverno. B) Non ero dentro la chiesa ma fuori dal santuario. C) Conosco benissimo il rispetto e come tutti quelli che ne sanno qualcosa lo porto a chi per primo lo porta a me a prescindere. Le persone che si recano a pregare che hanno fede e via dicendo non si rivolgono di certo con i toni con cui si è rivolta a me la signora in questione», ha concluso la Lorenzini.