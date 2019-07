Eva Henger: «Non rifarei l'Isola dei Famosi»

ROMA - Eva Henger è tornata a parlare della sua esperienza all'Isola dei Famosi e ha rivelato che se potesse tornare indietro deciderebbe di non prendere parte al reality show di Canale5. «A pensarci bene non rifarei proprio l'Isola perché prima di partire avevo una strana sensazione: mangiavo in continuazione, piangevo perché non volevo lasciare la mia famiglia, volevo rinunciare», ha raccontato l'ex attrice hard.

Poi la 46enne si è detta pentita anche di aver attaccato duramente Francesco Monte dopo aver scoperto, a suo dire, che lui aveva portato della droga leggera in Honduras. «Con Monte ho agito d'impulso, ma non immaginavo che, alla fine, pur avendo le mie ragioni, quella sotto accusa sarei stata io», ha aggiunto nell'intervista rilasciata al settimanale 'Chi'.

La Henger ha infine voluto fare un'altra riflessione sul Prati-gate, attaccando la showgirl sarda protagonista del caso mediatico più discusso di quest'anno. «Penso che Pamela Prati, a un certo punto, sapesse perfettamente che non era vero niente, e quando vai in tv a raccontare una vita bellissima con un marito e due figli, stai dicendo una bugia e lo sai, perché non hai mai visto né il marito né i figli. E allora sei poco credibile», ha concluso.