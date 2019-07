Ecco perché Ilary Blasi ha lasciato il GF Vip

ROMA - Ilary Blasi ha confessato il motivo per cui ha deciso di lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip'. La 38enne ha spiegato di voler chiudere l'esperienza prima che lo show che ha presentato per tre edizioni arrivi ad annoiarla. «Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c'è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il GF Vip quando ancora per me era una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi», ha detto in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi'.

Forse ha influito anche qualche episodio accaduto nelle passate edizioni? «Quando conduci un reality sai che c'è un po' di tutto. Ecco, a me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un'altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere», ha aggiunto.

Per lei adesso c'è la conduzione della nuova edizione di 'Giochi Senza Frontiere', un programma amatissimo dal pubblico negli anni '90 che tornerà in onda su Canale5. «Era un altro sogno che avevo: quando ero piccola, d'estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi Senza Frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0», ha concluso.