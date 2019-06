La riabilitazione ha fatto bene a Rob Kardashian

LOS ANGELES - Rob Kardashian ha rivelato di essere pronto a riprendere in mano la propria vita. La reality star si è allontanata dal mondo dello spettacolo da alcuni anni per concentrarsi sui suoi problemi di peso e sulla sua salute mentale. Una fonte ha ora raccontato che il 32enne starebbe molto meglio grazie a una corretta alimentazione e a una costante attività fisica che lo ha fatto tornare in forma.

L'insider ha detto a "Entertainment Tonight": «La priorità di Rob è sempre stata sua figlia, Dream, e questa è la ragione per cui si è tanto impegnato. Lui ha sempre cercato di combattere i suoi problemi di peso ma solo quando è nata la piccola si è reso conto di quanto sia importante avere uno stile di vita sano per il bene di entrambi». «Rob ora si trova in un'ottima struttura di riabilitazione ed è finalmente pronto a riprendere in mano la sua vita», ha aggiunto il beninformato.

In una recente intervista Blac Chyna, ex di Rob e madre della piccola Dream, ha dichiarato di voler provare a recuperare il rapporto con lui soprattutto per il bene della loro bambina. «Ho solo voglia di avere un rapporto civile con lui. Essere dei genitori sereni anche se separati è qualcosa di sano sia per noi che per la bambina», ha fatto sapere la 31enne.