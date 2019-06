Paola Perego: «Mio padre è molto malato»

ROMA - Paola Perego ha rivelato che il padre è molto malato e lei si sente impotente davanti alle sofferenze del genitore. La conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair" ha raccontato: «Credo di non riuscire a gestire il senso di impotenza, tutto deve risolversi ora e subito. Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant'anni, è molto ammalato».

«Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all'ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo», ha aggiunto la 53enne.

Paola, che dal prossimo 21 giugno tornerà alla conduzione con il programma 'Non disturbare', in onda su Raiuno, ha anche parlato della sua nuova avventura lavorativa e ha detto di essere rimasta piacevolmente sorpresa da Sabrina Salerno, incontrata nuovamente in occasione della registrazione di una puntata dello show.

«Per la stagione che sta per andare in onda penso invece a Sabrina Salerno, che non avevo conosciuto bene prima. Mi è piaciuta da pazzi», ha confidato.

«Penso sarà un'amicizia che porterò avanti a prescindere dal programma», ha concluso la Perego.