Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati 

ROMA - È finita la storia d'amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli. A confermarlo è stata proprio la sorella di Chiara Nasti tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura a sole poche settimane dalla scelta avvenuta a "Uomini e Donne".

I due si sono conosciuti qualche mese fa grazie al programma di Maria De Filippi, che ha visto la Nasti nei panni di tronista. «Io sono sempre rimasta quella che voi avete visto nel programma e proprio per questo, non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all'interno del programma. Alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti e io non penso di farmene una colpa. Io non so fingere, non lo so fare», ha spiegato Angela. «È stata una decisione condivisa, non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti e mi chiedo perché affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie», ha aggiunto la 20enne.

Anche l'ex corteggiatore ha poi rotto il silenzio su quanto accaduto e sempre tramite social ha voluto spiegare ai follower il suo punto di vista. «Volevo mettere un mio punto dopo una settimana di silenzio. Ho cercato di mandare avanti il tempo, di metabolizzare quello che sta succedendo, di cercare di capire quello che la testa dice, quello che il cuore pensa e cercare di capire fino in fondo se le decisioni che sono state prese erano realmente quello che si voleva oppure no», ha fatto sapere Campoli in una Instagram Story.

«Preciso che non ho mai perso la mia spontaneità, semplicemente di riflesso allo stato d'animo dell'altra persona, ci siamo spenti l'uno con l'altro, arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno ma soprattutto Angela non voleva far soffrire nessuno ed io oggi spezzo una lancia in favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte al problema!», ha proseguito. «La mia coscienza è pulita, quindi non buttate fango sugli altri», ha poi concluso.