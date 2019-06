Taylor Mega contro Francesca De André: «È una ragazza con molti problemi»

ROMA - Taylor Mega, l'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" che per una settimana è stata ospite della casa del "Grande Fratello", ha spiegato di aver imparato a non dare troppo peso alle parole di Francesca De André, che nelle ultime ore l'ha criticata in maniera pesante. «Oggi mi sono svegliata con tantissimi messaggi in direct dove mi dite che c'è la De André che sta parlando male di me all'interno della Casa. Ma come avrete visto ci sono andata molto leggera con lei perché penso che sia una ragazza con molti problemi», ha affermato Taylor in un video pubblicato nelle sue Stories.

«Se avessi detto anche solo una parola di troppo sarebbe stato come sparare sulla Croce Rossa», ha aggiunto la 25enne. La Mega si è però arrabbiata per il fatto che Francesca ha tirato in ballo anche alcuni dei suoi familiari. «Non le do troppa importanza, ma il fatto di tirare in ballo la mia famiglia e parlarne davanti a tutta Italia in quel modo poco cortese lo trovo un gesto davvero infimo e ancora una volta si descrive da sola», ha continuato.

«Mi dispiace non averla davanti per parlarci e quindi non proseguirò la polemica perché sarebbe un confrontio impari, già l'ho spenta (la discussione, ndr) dentro al reality e non varrebbe la pena spegnerla una seconda volta», ha quindi concluso.