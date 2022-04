Il New Yorker ha scelto "Souvenir", viaggio nella memoria con radici ticinesi

NEW YORK - Ha avuto un percorso più che felice "Souvenir", cortometraggio di animazione del quale nel 2018 promuovevamo su queste pagine la raccolta di fondi. Quella campagna ebbe molto successo e ora "Souvenir", realizzato con la tecnica della stop motion dall'illustratrice e animatrice ticinese Paloma Canonica e dalle colleghe spagnole Alicia Bayona e Cristina Vilches, ha trovato una prestigiosa vetrina negli Stati Uniti.

Questo piccolo ma affascinante racconto - un viaggio nei ricordi condiviso da un padre e una figlia -, nato in un mercato in disuso nel centro di Saragozza trasformato in uno studio di animazione, è stato selezionato dal magazine New Yorker per il loro catalogo di cortometraggi chiamato The Screening Room. «Ogni anno il New Yorker fa una selezione di cortometraggi (10-15) dei quali acquisiscono i diritti di riproduzione e distribuzione» ci spiega Canonica. Il cortometraggio diventa fruibile sul loro sito Internet e la loro pagina YouTube.

«È stata una vera sorpresa» prosegue l'artista. «Ci ha fatto molto piacere che una piattaforma così importante e conosciuta si potesse interessare a un progetto che non ha alle spalle una produzione importante».

CRISTINA VILCHES / PALOMA CANONICA