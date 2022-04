«Ebeti» ai Ferragnez, guai per Fabrizio Corona

MILANO - Fabrizio Corona è di nuovo nei guai, questa volta per aver definito «ebeti» Fedez e Chiara Ferragni in un'intervista rilasciata a novembre 2020.

Le sue parole, riferisce il Corriere della sera, sono costate all'ex re dei paparazzi un'imputazione per «diffamazione» nei confronti della coppia, che è rimasta infastidita in particolare dalle affermazioni relative alla figlia (che era in gestazione): secondo Corona i due influencer avrebbero addirittura «programmato a fini editoriali il sesso delle piccola».

Inizialmente la Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela (presentata anche nei confronti del giornalista che aveva realizzato l’intervista) poiché si trattava di espressioni considerate «generiche e grossolane» oltre che «frutto di personali e provocatorie supposizioni».

Tuttavia, ora, il gip ha ordinato l'imputazione per Corona (che, ricordiamo, è ai domiciliari), una decisione che apre la strada all'udienza preliminare.

Secondo la giudice Chiara Cipolla l’offesa ai Ferragnez («ebeti») è un «epiteto riferito alla loro persona» completamente «gratuito». Lo stesso vale per le affermazioni sulla figlia, che riguardano «la sfera privata» e non sono in alcun modo collegate «al ruolo di rilevanza sociale rivestito dalla coppia».