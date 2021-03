Pepé la puzzola è fuori da "Space Jam 2"

LOS ANGELES - Pepé la puzzola, uno dei personaggi animati dei Looney Tunes, non sarà compreso nel cast di "Space Jam 2", il sequel del celebre film con Michael Jordan che avrà LeBron James nel ruolo del protagonista.

La decisione sarebbe stata presa già un anno fa, come riferito da una fonte all'Hollywood Reporter, ma la conferma è arrivata domenica con un editoriale del New York Times. Pepé la puzzola è stato inserito nella lista dei personaggi controversi e politicamente scorretti. In particolare l'opinionista del quotidiano, Charles M. Blow, lo accusa di «normalizzare la cultura dello stupro» per la sua ossessione amorosa verso la gatta Penelope (da lui scambiata per una puzzola), che non si arresta neanche di fronte ai reiterati rifiuti.

Non è chiaro se la Warner Bros. abbia eliminato Pepé solo dal film in uscita a metà giugno o a titolo definitivo.