"Mamma, ho perso l'aereo" è il film di Natale definitivo

LOS ANGELES - Quale film, tra le centinaia realizzati in più di 120 anni di storia del cinema, è quello che si può considerare quello natalizio per eccellenza? Gli utenti di Rotten Tomatoes non hanno dubbi: è "Mamma, ho perso l'aereo".

Si è conclusa così la sfida messa in piedi dal sito, il "Christmas Movie Showdown", che ha visto partecipare film d'animazione, commedie, classici del passato e anche film d'azione. Uno di questi, "Trappola di cristallo" con Bruce Willis, è arrivato in semifinale e si è trovato la strada sbarrata solo dal campione d'incassi del 1990 con Macaulay Culkin. Nella finalissima "Mamma, ho perso l'aereo" ha avuto la meglio su "Elf" con Will Ferrell.

Niente da fare quindi per nomi del calibro di "La vita è meravigliosa", "A Christmas Story - Una storia di Natale", "Grinch 2000" e "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York".