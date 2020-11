Netflix investe un miliardo di dollari negli show britannici

LONDRA - Nel 2020 Netflix spenderà complessivamente un miliardo di dollari (910 milioni di franchi svizzeri) nei film e nelle serie tv che produce nel Regno Unito.

Lo riferisce il Guardian, che dà conto dell'impegno accresciuto della società nello sviluppare gli show, tra i quali figurano titoli del calibro di "The Witcher", "The Crown" e "Sex Education". Il budget è infatti aumentato del 50% rispetto a quello stanziato nel 2019 ed è stato utilizzato per realizzare oltre 50 tra serie tv e lungometraggi.

Il territorio di Sua Maestà Elisabetta II ha rafforzato il suo ruolo di più importante sede produttiva di Netflix nel mondo. Un portavoce ha dichiarato: «Il Regno Unito è un mercato incredibilmente importante per Netflix e siamo orgogliosi d'incrementare i nostri investimenti nell'industria creativa britannica». Basti pensare all'accordo decennale per rilevare gli Shepperton Studios (dove sono stati girati cult come "Alien" e "Mary Poppins"), al fine di avere spazi sufficientemente estesi per portare avanti più produzioni senza ritardi.