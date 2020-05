La principessa Charlotte compie cinque anni

LONDRA - Era il 2 maggio del 2015, quando nel Regno Unito nasceva una principessa: si tratta della piccola Charlotte, secondogenita di William e Kate, che oggi ha festeggiato il suo quinto compleanno.

Per l'occasione, già ieri sera sull'account Twitter del Kensington Palace sono state pubblicate delle nuove fotografie della principessa. Come di consueto, si tratta di immagini scattate dalla mamma Kate, la duchessa di Cambridge.

Le foto ritraggono la bambina mentre prepara e distribuisce dei sacchetti di pasta ai pensionati rinchiusi in casa per l'emergenza Covid-19.

Thank you for all your lovely messages on Princess Charlotte’s fifth birthday! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Princess Charlotte, taken by The Duchess this April. pic.twitter.com/Pzs5z5o7LP

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.



The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF