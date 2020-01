“Star Trek: Picard”, Patrick Stewart arriva in plancia

LOS ANGELES - Cinquantaquattro anni e non sentirli affatto. Il franchise "Star Trek" non soffre di invecchiamento e si prepara al lancio di una nuova avventura, "Star Trek: Picard".

Siamo infatti all’ottavo capitolo (solo rimanendo in ambito serie Tv) dedicato all’equipaggio dell’Enterprise. E con questo si fa un salto nel passato visto che la serie sarà incentrata su Jean-Luc Picard, interpretato ancora una volta dal leggendario Patrick Stewart.

La serie (CBS Access), che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime a partire dal 24 gennaio. Accanto a Stewart, ci saranno tanti volti noti che hanno fatto la storia di questa saga, con la citazione più interessante che va a Jonathan Frakes che indosserà nuovamente i panni di Data.

«Per un attore è un sogno - avere una parte così - ha rivelato Patrick Stewart in un’intervista - So che da parte dei fan della saga c’è grande attesa, ma soprattutto c’è la sorpresa di rivedermi visto che avevo dichiarato di aver chiuso con questo capitolo. La cosa che mi ha spinto ad accettare è stato il nuovo lato di Picard che racconteremo. Siamo a 16-17 anni da quando era capitano dell’Enterprise, e in quest’arco temporale arrivato in uno stadio diverso della sua vita. Per me sta in questo l’interesse principale».