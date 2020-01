Oscar di nuovo senza presentatore

LOS ANGELES - Per il secondo anno consecutivo la cerimonia di assegnazione degli Oscar sarà senza presentatore. Lo ha annunciato Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, il network che manda in onda la consegna dei premi.

La decisione è stata presa d'accordo anche con l'Academy of Motion Picture Arts and Science (l'ente che organizza gli Oscar). L'anno scorso la formula aveva dato i suoi frutti in termini di ascolti e quindi è stato deciso di ripeterla. Ha aiutato anche inoltre a contenere i tempi di durata dello show. «Lo scopo principale - ha spiegato la Burke - è di far rientrare lo show nelle tre ore. I produttori hanno deciso saggiamente di non avere un presentatore e di far sì che i film siano i veri protagonisti».

Lo scorso anno la cerimonia è stata vista da 29 milioni e 600mila telespettatori.