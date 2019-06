Harry e Meghan lasciano la fondazione di Kate e William

LONDRA - Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L'annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverberatesi fra i fratelli, figli di Carlo e Diana.

Secondo la Royal Foundation, l'istituzione benefica creata solo un anno fa congiuntamente dai giovani principi di casa Windsor (ribattezzati allora 'Fab Four' dai tabloid), la decisione è stata presa dai Sussex, che hanno in programma di creare una loro fondazione autonoma essendo in grado di godere di maggior libertà d'azione in quanto ramo cadetto.

E sarebbe stata sancita di comune accordo dai cognati - che peraltro «continueranno a lavorare insieme in futuro» in iniziative come la campagna 'Head Together' per la salute mentale - solo per «regolare meglio» l'efficacia pratica delle rispettive attività caritative. Sia come sia, l'annuncio è tuttavia destinato ad alimentare nuovi sospetti e interpretazioni.