The Chainsmokers sempre più pop

LOS ANGELES - Il 6 dicembre The Chainsmokers hanno dato alle stampe il loro terzo album, "World War Joy".

Un disco di dieci brani che per oltre metà sono già stati pubblicati come singoli lungo tutto il 2019. Tutti brani di grande successo, quelli snocciolati da Andrew Taggart e Alex Pall, tanto da raggranellare complessivamente oltre un miliardo di ascolti in streaming, un disco di platino e un paio di dischi d'oro.

Un ricco parterre di collaborazioni si trova in "World War Joy": dai 5 Seconds of Summer ("Who Do You Love") e Bebe Rexha ("Call You Mine") - brani che hanno avuto grande successo - fino ai finora inediti con Kygo ("Family"), Sabrina Claudio ("See The Way"), Amy Shark ("The Reaper") e addirittura Blink-182 ("P.S. I Hope You’re Happy").

Quelli che sono i dj più pagati del mondo nel 2019, dati di Forbes alla mano, compiono un deciso passo verso il pop. Il risultato è convincente fino a un certo punto: Taggart e Pall hanno voluto giocare sul sicuro (ed è comprensibile), ma dagli attuali re della categoria ci si poteva aspettare un pizzico in più di coraggio.