Deep Purple all'Hallenstadion nel 2020

ZURIGO - Lo storico gruppo hard rock dei Deep Purple suonerà il prossimo 20 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo. Il pubblico potrà quindi gustarsi grandi classici come "Smoke on the Water" e "Black Night". La prevendita inizia il 6 dicembre alle 10.

La band britannica nasce nel 1968, ma la popolarità a livello europeo arriva con l'album "In Rock" del 1970, ricorda la abc Production in un comunicato odierno pubblicato in vista del concerto zurighese.

I Deep Purple sono considerati all'origine dei generi hard rock ed heavy metal, assieme a gruppi come Black Sabbath e Led Zeppelin.