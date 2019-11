"Everyday Life", le nuove strade dei Coldplay

LONDRA - I Coldplay sono tornati con un nuovo album, "Everyday Life". Preceduto da una manciata di singoli, la band ha eseguito dal vivo le sue tracce nel corso di due concerti-evento ad Amman, in Giordania.

Diviso in due parti, "Sunrise" e "Sunset" (ovvero Alba e Tramonto), "Everyday Life" vede la band di Chris Martin esplorare una varietà di temi e stili musicali. Dopo la (deludente) sperimentazione di "Mylo Xyloto" i Coldplay - affiancati per l'occasione da un vero esercito di collaboratori, sia in studio che in fase produttiva - hanno allargato il proprio ambito d'azione e hanno provato a muoversi in terreni per loro inconsueti: li troviamo quindi alle prese con soul, blues, world music e perfino gospel.

È un po' complesso dare un giudizio su questo disco, che alterna cose buone ad altre meno riuscite. Il progetto è sicuramente molto ambizioso ma può dirsi riuscito solo a tratti. In alcune tracce i Coldplay "classici" emergono prepotentemente, in altre viene lasciato campo libero alla ricerca di un'altra direzione musicale (e lo testimoniano la presenza della band di Femi Kuti e di Stromae), ma senza staccarsi troppo da quello che ormai è il sound riconoscibile dei quattro britannici. A livello di testi troviamo una maggiore presenza di temi sociali, che riflettono i tempi che stiamo passando. Attenzione però, non aspettatevi roboanti invettive politicamente schierate: Chris Martin non è Roger Waters.

In definitiva, "Everyday Life" è un discreto album, che piacerà sicuramente ai fan di lungo corso dei Coldplay ma che non può dirsi il loro capolavoro. Resta comunque apprezzabile lo sforzo di non ripetere all'infinito se stessi, che caratterizza alcuni di quei gruppi abituati a riempire stadi e arene.