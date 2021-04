Cosa significa studiare una lingua all’estero durante una pandemia

In EF da sempre ci impegniamo ad aprire il mondo attraverso l’educazione e a fare in modo che l’apprendimento non si fermi mai. E anche quest’anno, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19 che conosciamo tutti, abbiamo deciso di agire tempestivamente e mettere al sicuro tutti i nostri studenti e il nostro staff.

Per noi, la loro salute e sicurezza è sempre stata e sempre sarà la nostra priorità assoluta.

Ecco quindi tutte le misure che abbiamo applicato nei nostri Campus, così come nei nostri uffici in tutto il mondo per contrastare la diffusione del Covid-19 e mantenere un alto standard educativo durante tutti i nostri programmi per studiare all’estero, dalle brevi vacanze studio ai soggiorni linguistici di lunga durata.

Distanziamento sociale

In ogni aula, da quelle destinate alle lezioni in presenza fino ad arrivare alle aule per lo studio individuale, viene applicato rigorosamente il distanziamento sociale. Attraverso chiare segnalazioni sarà così possibile agli studenti identificare i posti disponibili e fruire così dei nostri servizi. Inoltre, le aree comuni, di assistenza clienti come la reception, sono equipaggiate con pannelli in plexiglass.

Mascherina

Ogni studente e ogni persona appartenente al nostro staff, così come chiunque transiti all’interno delle nostre strutture, dovrà indossare correttamente una mascherina. Così come siamo già abituati a portarla qui nel nostro Paese!

Igienizzazione e sanificazione

Gli ambienti vengono sanificati e igienizzati con più frequenza e all’interno delle nostre strutture sono facilmente individuabili postazioni con gel igienizzante e sono anche resi disponibili salviette igienizzanti per la pulizia delle superfici, negli uffici e nelle aule.

Controlli sanitari

Quotidianamente viene verificata la temperatura corporea ai nostri studenti, dipendenti e a tutto lo Staff operante nei nostri Campus in tutto il mondo.

E in caso di quarantena?

Può capitare di viaggiare verso un Paese che richieda un determinato periodo di quarantena, ma non disperare! EF ti viene incontro, anche in questa situazione. Ti metteremo a disposizione una stanza per tutto il periodo necessario, potrai cominciare a seguire online le lezioni dei tuoi corsi, conoscere i tuoi compagni di classe e prendere parte a tante attività online organizzate apposta per te. Il tutto, mentre ti prepari a vivere l’esperienza più bella della tua vita!

Scopri quali sconti vantaggiosi ci sono al momento e non esitare a contattarci in caso volessi ricevere un preventivo senza impegno per cominciare a farti un’idea dei costi o la nostra brochure gratuita.

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero