Nera, la moto elettrica stampata in 3D

Si chiama Nera ed è una moto elettrica realizzata completamente attraverso la stampa 3D. L’ha realizzata la BigRep, azienda tedesca fondata nel 2014 che crede fortemente nella rivoluzione della produzione industriale che questa tecnica causerà nei prossimi anni. Nera è stata costruita assemblando 15 componenti tutte realizzate con l’utilizzo di stampanti 3D BigRep: uniche eccezioni il motore, la batteria, i cablaggi e i sistemi di controllo.

I progettisti di Nera sono partiti dall’idea di una bicicletta, poi successivamente sono state aggiunte elementi come la carenatura che hanno trasformato la due ruote in una moto elettrica. I materiali utilizzati dagli ingegneri di BigRep sono stati diversi: per il sedile e le manopole, ad esempio, sono stati scelti dei polimeri morbidi, per rendere Nera più confortevole per il pilota. Per i pneumatici, invece, è stato utilizzato un materiale flessibile termoplastico in grado di assicurare aderenza e maggiore sicurezza. E per la carenatura una plastica ad alta resistenza.

Ma qual è il vantaggio che può offrire una moto stampata in 3D? La risposta di BigRep è immediata: la personalizzazione. Stampare in 3D consente a ogni cliente di richiedere modifiche specifiche per la propria moto sia in termini di comfort - pensate alla forma della sella o all’altezza stessa della moto - che di stile, con dettagli e colori modificabili. A oggi Nera è soltanto un prototipo, tuttavia alla BigRep pensano che presto riuscirà a mettere la moto in produzione: sul prezzo di ogni esemplare, però, regna ancora il silenzio.

