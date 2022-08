Vendite in crescita per Alcon, redditività in lieve calo

Concretamente gli obiettivi per il 2022 sono stati comunque leggermente ritoccati al ribasso. L'azienda punta ora a un fatturato di 8,6-8,8 miliardi di dollari (in precedenza 8,7-8,9 miliardi). L'utile per azione è previsto tra 2,20 e 2,30 dollari (fra 2,35 e 2,45 dollari nella precedente valutazione). Le nuove previsioni si basano sull'ipotesi che l'inflazione si mantenga intorno al livello attuale per il resto dell'anno. Il gruppo non ha invece detto nulla riguardo alle previsioni a medio termine: come noto Alcon punta a superate la soglia di 10 miliardi di dollari di giro d'affari entro il 2025.