Case di proprietà più care

ZURIGO - I prezzi degli immobili residenziali sono aumentati nettamente lo scorso anno. Gli acquirenti hanno dovuto sborsare somme elevate, soprattutto per le case unifamiliari ma anche per gli appartamenti, secondo la piattaforma internet Homegate.

Il 2021 ha visto la più alta dinamica dei prezzi in dieci anni, con un aumento medio del 9% per le case unifamiliari e dell'8,3% per gli appartamenti, si legge in un comunicato odierno dalla piattaforma del mercato immobiliare insieme a Swiss Real Estate Institute. Ad essere analizzate sono state le quattro regioni Berna, Lemano, Svizzera nord-occidentale e Zurigo.

La regione lemanica in particolare si è distinta con i prezzi più alti per le case unifamiliari (1,69 milioni di franchi svizzeri), mentre Berna si trovava nella parte inferiore (0,96 milioni). La dinamica dei prezzi più forte, tuttavia, si è evidenziata nella Svizzera nord-occidentale con un aumento dei prezzi delle case unifamiliari dell'11%. Zurigo era all'estremità inferiore con il 7,7%.

Per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà, Ginevra è in testa con una crescita dei prezzi dell'8,8%, mentre i prezzi degli immobili sono più alti a Zurigo con una media di 1,08 milioni di franchi. Gli appartamenti sono più economici nella Svizzera nord-occidentale a 0,76 milioni di franchi (+5,6%).

Aumento massiccio prezzo di seconde case - Massicci aumenti di prezzo sono stati osservati nel mercato delle seconde case, rileva Homegate. Dopo un calo del 20% nel 2020, i prezzi nel 2021 sono aumentati del 35%. A causa delle restrizioni dell'offerta imposte dall'iniziativa sulle residenze secondarie, in questo ambito si è creato un mercato che è «eccellentemente adatto alla speculazione immobiliare», afferma citato nel comunicato Peter Ilg, capo di Swiss Real Estate Institute.

Nonostante il forte aumento dei prezzi, anche il numero di transazioni è aumentato - da 89 a 154. Anche questo indica una speculazione sui prezzi. A quanto pare non sono stati principalmente acquistati per usarli, ma con l'obiettivo di venderli più tardi a un prezzo più alto, secondo il comunicato.