Coop, Joos Sutter è il nuovo presidente del CdA

ZURIGO - Joos Sutter è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Coop. In qualità di vicepresidente è stata nominata l'ex Consigliera federale Doris Leuthard.

Sutter, dopo l'elezione odierna, cede la presidenza della Direzione generale a Philipp Wyss. A causa della situazione pandemica, le elezioni per il rinnovo del CdA del Gruppo Coop si sono tenute questa settimana in forma scritta. I delegati hanno eletto il Consiglio d’amministrazione per il mandato dal 2021 fino al 2025.

Sutter prende il posto di Hansueli Loosli, presidente del Consiglio di amministrazione Coop in carica fin dal 2011 e che lascerà l’azienda il prossimo 30 aprile. «Continuerà a detenere la presidenza di Transgourmet Holding AG fino a nuovo ordine», si legge nel comunicato stampa odierno. Sutter ha commentato: «Gli ultimi dieci anni nel ruolo di CEO sono stati per me fonte di grandi gioie. Abbiamo realizzato tanti progetti e fatto crescere Coop ogni anno di più guadagnando anche quote di mercato. Ora sono felice di poter dare al Gruppo Coop un indirizzo strategico orientato al futuro nell’ambito del Consiglio d’amministrazione.»

Il nuovo Consiglio d’amministrazione

Come detto, Doris Leuthard è stata eletta vicepresidente e subentra a Irene Kaufmann, che dopo vent’anni nel Consiglio d’amministrazione del Gruppo Coop si dimette. Al tempo stesso lasciano per raggiunti limiti di età Peter Eisenhut e Hans-Jürg Käser. Oltre a Joos Sutter, i nuovi membri del Consiglio d’amministrazione sono Michael Fuhrer, CFO di Hänseler AG, Grégoire Ribordy, CEO di ID Quantique SA, Karim Twerenbold, CEO e presidente del Consiglio d’amministrazione del Gruppo Twerenbold, e Markus Beer in qualità di rappresentante del personale, responsabile Coop dell’Ambito specializzato Panetterie.

Dal 1° maggio Philip Wyss assumerà la presidenza della Direzione generale del Gruppo Coop, dopo essere stato vicepresidente della Direzione generale e capo della Direzione Marketing / Acquisti. Il suo vice sarà Daniel Stucker, per molti anni capo della Direzione Trading. A Philipp Wyss subentra Andrea Kramer, finora responsabile Category Management / Acquisti Alimenti di base / Prodotti per la pulizia. Wyss commenta: «Sono pronto, assieme a tutto il team di Coop, a cogliere nuove opportunità e ad affrontare nuove sfide. Continueremo così a stupire i nostri clienti con una qualità eccellente, un ricco assortimento e innovazioni straordinarie».