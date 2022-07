Amazon e Apple restano giganti: trimestre sopra le attese

NEW YORK - Cupertino archivia il terzo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in rialzo a 83 miliardi di dollari. L'utile è sceso del 10,6% a 19,4 miliardi, in quello che è il peggior trimestre dal periodo luglio-settembre 2020 prima del lancio dell'iPhone 5G. "Vediamo delle sacche di debolezza qua e là ma prevediamo un'accelerazione dei ricavi in settembre", afferma il CEO Tim Cook.