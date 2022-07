Più inflazione, meno crescita: le stime degli economisti

È quanto emerge dal Survey of Professional Forecasters (Spf), l'indagine della Banca centrale europea (Bce) sulle aspettative degli istituti di ricerca esterni, relativa al terzo trimestre 2022: numeri che potrebbero aver auto un peso, ieri, nella decisione del Consiglio direttivo di alzare i tassi di 50 punti base, il doppio di quanto atteso fino a pochi giorni prima. Le risposte del Survey indicano in media un'inflazione al 7,3%, 3,6% e 2.1% rispettivamente per il 2022, 2023 e 2024, in rialzo di 1,3, 1,2 e 0,2 punti percentuali rispetto all'indagine precedente.