Dai meccatronici agli Energy manager, un'ondata di mestieri green

A tutta sostenibilità - Da tempo l’americana BlackRock, la più grande società mondiale di investimento, che gestisce un patrimonio totale di quasi ottomila miliardi di dollari, di cui un terzo in Europa, ha annunciato che non investirà più su aziende che non rispettino i parametri ESG. L’acronimo, che sta per Environmental Social Governance, indica l’insieme di criteri guida per le imprese affinché possano misurare e rispettare gli obiettivi di performance sulla sostenibilità. Ed è proprio per rispettare questi paletti questo le aziende sono alla ricerca di nuove figure professionali. Caratteristica di queste moderne figure è l’interdisciplinarità. Alcune di queste - tornando all’annunciato fabbisogno lombardo - assumeranno un ruolo centrale anche nel settore primario, in modo da salvaguardare l’ambiente dai rischi legati alle nuove forme di coltivazione e allevamento.